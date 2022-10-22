Иран осудил обращение стран Европы к ООН расследовать происхождение дронов-камикадзе, которыми россия атакует Украину

КИЕВ. 22 октября. УНН. Иран осудил обращение Франции, Германии и Великобритании к ООН расследовать использование россией дронов-камикадзе иранского происхождения. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Тегеран и дальше отрицает поставки беспилотников в россию для дальнейшей атаки на территорию Украины. Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что страна сейчас является потенциальным поставщиком оружия, ведь во время визита в Нью-Йорк на Генассамблею ООН "люди подходили ко мне и просили продать военную продукцию".

"Я спросил у них: “Почему мы?” На что мне ответили, что наше оружие лучше", – заявил Раиси.

По его словам, это возмутило врагов Ирана, которые "не хотят, чтобы мы росли… чтобы завоевывали рынки".

Напомним

Великобритания вводит новые санкции в отношении иранских физических и юридических лиц, ответственных за поставки в россию беспилотников-камикадзе, которые использовались для бомбардировок Украины.

Владимир Зеленский сообщил, что Украина созвала заседание Совета безопасности ООН из-за поставок Ираном дронов-камикадзе российской федерации.