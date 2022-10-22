Зеленский поздравил Мелони с премьерством: рассчитывает на продолжение сотрудничества с Италией для мира в Украине

КИЕВ. 22 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джорджу Мелони, которая сегодня принесла присягу как новый премьер-министр Италии. Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на продолжение сотрудничества ради мира в Украине, пишет УНН.

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"Приветствую Джорджу Мелони – первую женщину на посту Премьер-министра Италии. Желаю новому правительству успешно ответить на все вызовы сегодняшнего дня. Рассчитываю на продолжение плодотворного сотрудничества для обеспечения мира и благополучия в Украине, Италии и мире!" - отметил Зеленский в Twitter.

Ранее

Лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони официально принесла присягу главы правительства Италии, став первой женщиной-премьер-министром страны.