Утренние атаки Кировоградщины: почти 62 тысячи абонентов остались без света

КИЕВ. 22 октября. УНН. Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил, что в результате утренних атак врага обошлось без жертв, но почти 62 тысячи абонентов остались без света, передает УНН.

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«Друзья, на объектах, куда попали сегодня вражеские ракеты, обошлось без пострадавших. Энергетики приступили к восстановительным работам, чтобы как можно быстрее дать свет почти 62 тысячам абонентов. Снова обращаю внимание на жесткую экономию электроэнергии. Поймите, от этого зависит стабильность подачи воды, тепла, света», – сообщил Райкович.

Напомним

российские оккупанты утром в субботу нанесли ракетные удары по важным энергетическим’объектам в Кропивницком и Голованевском районах Кировоградской области.