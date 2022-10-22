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Российский снайпер убил 10-летнюю девочку во время оккупации в Харьковской области - полиция

Российский снайпер убил 10-летнюю девочку во время оккупации в Харьковской области - полиция

КИЕВ. 22 октября. УНН. Полиция Харьковской области задокументировала очередное преступление оккупантов, где российский снайпер стрелял в машину и убил 10-летнюю девочку в селе Новый Бурлук. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

По словам дедушки погибшей девочки Николая Кившара, до войны 10-летняя внучка вместе с родителями жила в Харькове. В село Новый Бурлук ребенка перевезли, потому что считали, что там будет безопаснее.

25 февраля девочка вместе с дедушкой поехали в магазин за бабушкой. В это время российский снайпер прострелил их машину. Пуля попала в ребенка и прошла насквозь. Во время транспортировки раненой девочки в медицинское учреждение в город Чугуев, их автомобиль снова попал под обстрел. Девочка погибла, дедушка с бабушкой получили ранения. Тело ребенка мужчина нес на руках до ближайшего села. Сначала он похоронил внучку во дворе собственного дома, а затем перезахоронил на кладбище.

Добавим

Село Новый Бурлук с первого дня полномасштабного вторжения российской федерации попало под оккупацию. Как сообщает полиция, по словам жителей, солдаты российской армии вели себя вызывающе с местными – поселились в домах, отобрали автомобили, забирали домашний скот, еду, мародерствовали и убивали.

Напомним

В Харьковской области в освобожденном поселке Пески-Радьковские следователи обнаружили помещение, в котором российские оккупанты пытали людей.

Источник: УНН
Теги: война, Харьков и Харьковская область
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