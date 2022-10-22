На Белгородщине снова "хлопок": тысячи абонентов без света, в ск рф говорят, что среди жертв - несовершеннолетний

КИЕВ. 22 октября. УНН. В российской Белгородской области снова раздавались взрывы. Губернатор владислав гладков отметил, что речь идет об обстреле в результате которого без света остались тысячи абонентов, а также есть жертвы - среди которых и несовершеннолетний, передает УНН.

Детали

По словам гладкова, в результате обстрела Шебекино, что в Белгородской области, погибли двое местных жителей.

Губернатор также добавил, пострадали 11 человек. Кроме того, в Шебекино в результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек отключены от электроэнергии. На устранение последствий и переподключение нужно 5-6 часов, добавил гладков.

Украинская сторона заявления об обстреле пока не комментировала.

Добавим

На данный момент известно, что следственный комитет россии подтвердил, что во время обстрела города Шебекино в Белгородской области погибли два человека, в том числе несовершеннолетний.

Газета "Известия" сообщает, что в Шебекино погибли мужчина и 16-летний юноша.

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