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Длина корпуса более 7 м, размах крыльев более 4: полиция показала обломки ракеты, которую утром сбили на Киевщине

Длина корпуса более 7 м, размах крыльев более 4: полиция показала обломки ракеты, которую утром сбили на Киевщине

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КИЕВ. 22 октября. УНН. Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов опубликовал в своем Telegram фото обломков ракеты, которую наши силы ПВО сбили утром. Об этом информирует УНН.

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«Сбитую ракету оккупантов обнаружили наши полицейские на поле возле одного из населенных пунктов Киевской области. Длина корпуса более 7 метров, размах крыльев более 4 метров. В этом районе ПВО сбила сегодня по меньшей мере 3 крылатые ракеты врага. В результате взрывов пострадавших и разрушений нет», – сообщил Небытов.

Напомним

Над одним из районов Киевщины Силы ПВО сбили ракету, обломки упали на территорию лесного массива.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Киевская область, война
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