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По "зерновому коридору" вышли еще четыре судна из портов Украины - МО Турции

По "зерновому коридору" вышли еще четыре судна из портов Украины - МО Турции

КИЕВ. 22 октября. УНН. Из портов Украины Черным морем отправилось еще 4 судна с агропродукцией, сообщили в Минобороны Турции в субботу, 22 октября, пишет УНН.

Цитата

"В рамках отгрузки зерна из украинских портов отправились 4 судна с зерновыми грузами", - сообщили в МО Турции в Twitter.

Накануне в ведомстве сообщили о еще 9 судах с зерном, вышедших из украинских портов 20 и 21 октября.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, заходящих и выходящих из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под загрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Таким образом, коридор заработал в обе стороны.

Источник: УНН
Теги: зерно, Черное море
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