Зеленский: с ночи враг совершил массированную атаку 36 ракетами, большинство из них сбито

КИЕВ. 22 октября. УНН. С ночи российские войска осуществили на Украину массированную атаку 36 ракетами, большинство из которых сбито. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в Telegram, пишет УНН.

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"Агрессор продолжает терроризировать нашу страну. С ночи враг совершил массированную атаку: 36 ракет, большинство которых сбито. Спасибо всем службам ПВО за работу. Всем энергетикам и службам, которые работают сейчас на местах попадания и восстанавливают нашу инфраструктуру. Вы – наши герои!" - отметил Президент.

Детали

Он обнародовал фотографии и указал, что "на фото лишь один из примеров того, как враг пытается нас сломать". "Это подлые удары по критически важным объектам. Характерная тактика террористов. Мир может и должен остановить этот террор", - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Из-за утренних атак российский войск на энергетическую инфраструктуру Украины без электроснабжения остались жители в семи областях, больше всего - в Хмельницкой области.