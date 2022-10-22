В Николаевской области проблемы с электроснабжением и мобильной связью - облсовет

КИЕВ. 22 октября. УНН. В Николаевской области проблемы с электроснабжением и мобильной связью. Но несмотря на утренние атаки врагов по объектах энергоснабжения, больницы в области работают бесперебойно, учреждения оснащены генераторами. Об этом сообщила председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева, передает УНН.

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"На сейчас имеем проблемы с электроснабжением и мобильной связью. Около 190 тыс. абонентов в Николаевской области, в том числе и в областном центре, остались без света. Наши специалисты уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением электроснабжения. Уверена, что в кратчайшие сроки свет будет восстановлен", - сообщила Замазеева в Telegram.

Вместе с тем, по ее словам, есть вопросы, которые уже решают.

"В больницах запустили генераторы, которые, в первую очередь, обеспечивают работу основной критической инфраструктуры медучреждений (реанимации, аппараты ИВЛ, диализа и др.). Подвезли дополнительное топливо для их бесперебойной работы. Там, где из-за необходимости экономии напряжения не задействованы пищеблоки, питание организовано путем обеспечения сухпайками. В некоторых больницах развернули приборы, которые работают на альтернативных источниках питания", – сообщила Замазеева.

Также дополнительно прорабатывается необходимость увеличения, на будущее, запасов горючего и еще несколько вариантов обеспечения медицинских объектов привозным горячим питанием.

Напомним

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за утренних атак российский войск на энергетическую инфраструктуру Украины без электроснабжения остались жители в семи областях, больше всего - в Хмельницкой области.