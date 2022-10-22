В ВР предлагают признать беларусь временно оккупированной россией

КИЕВ. 22 октября. УНН. В Верховной Раде предлагают признать беларусь временно оккупированной россией и исключить из международных организаций, таких как ООН и МВФ. Соответствующий проект подал народный депутат Алексей Гончаренко вместе с другими коллегами, передает УНН.

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«Подал вместе с коллегами соответствующее постановление в Верховную Раду. лукашенко помогает путину убивать наших граждан, разрушать наши дома и инфраструктуру. россия уже осуществила фактический аншлюс беларуси, а лукашенко только выполняет прихоти российского диктатора. Необходимо максимально давить на этот незаконный режим!» – написал Гончаренко в Telegram.

Так, по словам нардепа, в проекте говорится о:

обращении к международному сообществу с просьбой признать территорию беларуси временно оккупированной россией;

лишении правительства лукашенко международной правосубъектности;

прекращении участия бларуси в международных организациях (ООН, МВФ и т.д.);

синхронизировать санкции в отношении россии и беларуси как оккупированной территории и устранить возможность обхода россией санкций через беларусь и использования этой страны как оффшорной зоны.

Напомним

Генштаб ВСУ сообщает, что между российскими и белорусскими военными отмечаются нередкие случаи конфликтов на фоне национальной принадлежности и вызывающего отношения россиян к белорусам.



