Джонсон прервал отпуск и прилетел в Британию, чтобы попытаться быстро вернуться в политику - СМИ

КИЕВ. 22 октября. УНН. Бывший британский премьер Борис Джонсон вернулся в Великобританию в субботу, на фоне того, как он обдумывает попытку получить второй срок на посту премьер-министра всего через несколько недель после того, как был вынужден уйти в отставку, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, потенциальные кандидаты на замену премьер-министру страны Лиз Трасс, которая резко ушла в отставку в четверг после всего шести недель пребывания у власти, начали "лихорадочные выходные", ведь нужно получить достаточно номинаций для участия в гонке за лидерство в Консервативной партии до дедлайна в понедельник.

"Джонсон, который был в отпуске на Карибах, когда Трасс ушла в отставку, не комментировал публично заявку на свою старую работу. Он получил поддержку десятков законодателей-консерваторов, но для рассмотрения ему необходимо получить 100 номинаций", - отмечает издание.

Министр торговли страны Джеймс Даддридж заявил в пятницу, что Джонсон сказал ему, что он "готов к этому".

По словам репортера Sky News, некоторые пассажиры самолета, направлявшегося в Великобританию, освистали Джонсона на рейсе, прибывшем в Лондон в субботу утром.

В темной куртке и с рюкзаком Джонсон помахал фотографам в столичном аэропорту Гатвик, прежде чем уехать оттуда.

Бывший министр обороны Пенни Мордонт стала первым кандидатом, который официально заявил о намерении баллотироваться на пост следующего лидера Консервативной партии, но Джонсон и Риши Сунак, некогда его министр финансов, возглавили список потенциальных претендентов перед голосованием на следующей неделе, отмечает издание.

Дополнение

Джонсон был свергнут законодателями чуть более трех месяцев назад после трехлетнего пребывания в должности, омраченного скандалами и обвинениями в неправомерных действиях.

Его преемница Лиз Трасс ушла в отставку после шестинедельного пребывания в должности.

Предшественник Трасс Борис Джонсон и его бывший министр финансов Риши Сунак, который занял второе место после Трасс в предыдущей гонке за лидерство, являются ведущими потенциальными претендентами, хотя официально ни один из них еще не объявил о своей кандидатуре.

Перспектива возвращения Джонсона в правительство, как сообщает Reuters, является спорным вопросом для многих в Консервативной партии, которая глубоко разделена после шести лет четырех премьер-министров.

"Для некоторых консервативных законодателей Джонсон является победителем в голосовании, способным привлечь внимание всей страны не только своей известностью, но и своим энергичным оптимизмом. Для других он токсичная фигура, и вопрос в том, сможет ли он убедить десятки законодателей, которые его покинули, что теперь он тот человек, который может объединить партию" и вернуть ей то, что она могла потерять, пишет издание.