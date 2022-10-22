Оккупанты под видом "эвакуации" вывозят из Херсона пленных и заключенных

КИЕВ. 22 октября. УНН. Оккупанты под видом "эвакуации" вывозят из Херсона задержанных и пленных, которые содержались в колониях, СИЗО и изоляторе временного содержания. Об этом в своем Facebook сообщила директор департамента по связям с общественностью Херсонского городского совета Гаяне Оганесян, передает УНН.

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«Есть информация, что вечером 20 октября российские захватчики, под видом "эвакуации" начали вывозить из колоний, СИЗО и изолятора временного содержания (ИВС) в Херсоне пленных людей в неизвестном направлении. Среди пленных есть как женщины, так и мужчины.

По имеющейся информации, херсонцев удерживали в нечеловеческих условиях: пленники не получали нормального питания, лечения, в камерах, рассчитанных на три человека и на многодневное пребывание, месяцами удерживали по 10 и более человек. С большой долей вероятности можно сказать, что среди них был и городской голова Херсона Колыхаев Игорь. До этого не было информации, что его вывезли за пределы Херсона», – сообщила Оганесян.

Напомним

Генштаб ВСУ сообщает, что город Херсон покинула значительная часть населения. Российские оккупанты, оставшиеся в городе, переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в оставленные помещения. Враг готовит Херсон к уличным боям.