Крылатую ракету на севере Киевской области сбили из ПЗРК "Стингер" военные ССО

КИЕВ. 22 октября. УНН. На севере Киевской области российскую крылатую ракету сбили воины Движения сопротивления Сил специальных операций Украины с помощью ПЗРК "Стингер". Об этом говорится в Telegram-канале ССО, передает УНН.

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«Во время боевого дежурства одно из наших подразделений получило сигнал о ракетном пуске, осуществленном российскими самолетами из района города Борисоглебск. Во время мониторинга воздушного пространства операторы ССО заметили цель, которая двигалась на расстоянии нескольких километров в направлении западных областей Украины.

Выстрелом из ПЗРК "Стингер" вражеская ракета была поражена, после чего она упала на землю», – говорится в сообщении.

Напомним

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов опубликовал в своем Telegram фото обломков ракеты, которую наши силы ПВО сбили утром.