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Крылатую ракету на севере Киевской области сбили из ПЗРК "Стингер" военные ССО

Крылатую ракету на севере Киевской области сбили из ПЗРК "Стингер" военные ССО
Источник: Telegram\Силы Специальных Операций ВС Украины

КИЕВ. 22 октября. УНН. На севере Киевской области российскую крылатую ракету сбили воины Движения сопротивления Сил специальных операций Украины с помощью ПЗРК "Стингер". Об этом говорится в Telegram-канале ССО, передает УНН.

Цитата

«Во время боевого дежурства одно из наших подразделений получило сигнал о ракетном пуске, осуществленном российскими самолетами из района города Борисоглебск. Во время мониторинга воздушного пространства операторы ССО заметили цель, которая двигалась на расстоянии нескольких километров в направлении западных областей Украины.

Выстрелом из ПЗРК "Стингер" вражеская ракета была поражена, после чего она упала на землю», – говорится в сообщении.

Напомним

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов опубликовал в своем Telegram фото обломков ракеты, которую наши силы ПВО сбили утром.

Источник: УНН
Теги: ракета, война, война с Россией
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