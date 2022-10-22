Новости: Общество
22 октября 2022, 17:41 • Варвара Крат • 2550
На Николаевщине восстановлена связь и свет - Ким
КИЕВ. 22 октября. УНН. Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в области восстановлены поставки электроэнергии и связь, передает УНН.
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«Связь - плюс, свет - плюс», – написал Ким.
Напомним
Из-за утренних атак российский войск на энергетическую инфраструктуру Украины без электроснабжения остались жители в семи областях.
Источник: УНН
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