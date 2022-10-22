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Оккупанты обстреляли Никопольский район

Оккупанты обстреляли Никопольский район

КИЕВ. 22 октября. УНН. Председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что российские оккупационные войска обстреляли Никопольский район, информирует УНН.

Цитата

“После обеда россияне снова обстреляли Никопольский район. Ударили из РСЗО по Червоногригорьевской громаде. Предварительно, ранены три человека. Все в больнице”, — говорится в сообщении.

Как отметил Резниченко, в результате обстрелов изуродованы жилые дома.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, оккупанты обстреляли Никополь и этой же ночью. По городу враг бил из РСЗО и тяжелой артиллерии. Остались изуродованы более 20 домов и несколько газопроводов.

Источник: УНН
Теги: война, война с Россией, обстрелы, Никополь
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