Оккупанты обстреляли Никопольский район

КИЕВ. 22 октября. УНН. Председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что российские оккупационные войска обстреляли Никопольский район, информирует УНН.

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“После обеда россияне снова обстреляли Никопольский район. Ударили из РСЗО по Червоногригорьевской громаде. Предварительно, ранены три человека. Все в больнице”, — говорится в сообщении.

Как отметил Резниченко, в результате обстрелов изуродованы жилые дома.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, оккупанты обстреляли Никополь и этой же ночью. По городу враг бил из РСЗО и тяжелой артиллерии. Остались изуродованы более 20 домов и несколько газопроводов.