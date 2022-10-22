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Виталий Коваль показал последствия обстрелов в Ровенской области

Виталий Коваль показал последствия обстрелов в Ровенской области
Источник: Telegram\Виталий Коваль

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КИЕВ. 22 октября. УНН. Председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль показал, последствия обстрелов в Ровенской области, передает УНН.

Цитата

“Энергетические системы Ровенской области сегодня попали под ракетный удар врага. Над ликвидацией последствий работало 16 единиц спецтехники ГСЧС и 99 человек личного состава”, — говорится в сообщении.

Коваль поблагодарил спасателей за адский и героический труд.

Напомним

Российские войска утром нанесли ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Ровенской области. Была успешная работа ПВО, но есть и попадания. В результате ударов в части Ровенского района нет электроэнергии.

Источник: УНН
Теги: Ровно и Ровенская область, ликвидация, ГСЧС
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