Новости: Общество
22 октября 2022, 18:11 • Юрий Свиридюк • 19125
Виталий Коваль показал последствия обстрелов в Ровенской области
КИЕВ. 22 октября. УНН. Председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль показал, последствия обстрелов в Ровенской области, передает УНН.
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“Энергетические системы Ровенской области сегодня попали под ракетный удар врага. Над ликвидацией последствий работало 16 единиц спецтехники ГСЧС и 99 человек личного состава”, — говорится в сообщении.
Коваль поблагодарил спасателей за адский и героический труд.
Напомним
Российские войска утром нанесли ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Ровенской области. Была успешная работа ПВО, но есть и попадания. В результате ударов в части Ровенского района нет электроэнергии.
Источник: УНН
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