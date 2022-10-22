Бориса Джонсона поддерживают более 100 парламентариев, что позволяет ему снова баллотироваться в премьеры

КИЕВ. 22 октября. УНН. Бориса Джонсона поддерживают более 100 депутатов-консерваторов и поэтому он может быть включен в голосование. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

Как сообщает издание, сейчас публичного Джонсона поддерживают 50 депутатов, еще около 50 депутатов пока не выражают публично свою позицию. Однако, если это так, то у него есть достаточная поддержка, чтобы выдвинуть свою кандидатуру в премьеры.

Вероятно, противостоять Джонсону в гонке будет бывший канцлер Риши Сунак, чья отставка стала ключевой причиной ухода Джонсона с Даунинг-стрит этим летом. У него также есть немаленькая поддержка среди парламентариев.

Цитата

«На данный момент Риши Сунак является лидером. У него более 100 сторонников, которые публично его поддерживают. Поэтому он знает, если он решит принять участие в гонке – ни он, ни Джонсон, официально это не объявили – он обязательно пройдет на следующий этап голосования», – сообщает источник Sky News.

Напомним

Бывший британский премьер Борис Джонсон вернулся в Великобританию в субботу, на фоне того, как он обдумывает попытку получить второй срок на посту премьер-министра всего через несколько недель после того, как был вынужден уйти в отставку.