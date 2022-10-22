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Ракетный удар по энергетической инфраструктуре Одесской области: прокуратура начала расследование

Ракетный удар по энергетической инфраструктуре Одесской области: прокуратура начала расследование

КИЕВ. 22 октября. УНН. При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Цитата

«По данным следствия, утром 22 октября 2022 года, вооруженные силы рф, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, совершили ракетный обстрел объекта энергообеспечения в Одесском районе. В результате обстрела трое работников предприятия получили множественные ранения, они госпитализированы в больницу.

Любые военные объекты рядом отсутствуют. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления СБУ в Одесской области», – говорится в сообщении.

Напомним

В результате ракетного обстрела произошло попадание двух крылатых ракет в объект критической инфраструктуры Одесского района, три человека пострадали.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Одесса и Одесская область
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