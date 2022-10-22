Ракетный удар по энергетической инфраструктуре Одесской области: прокуратура начала расследование

КИЕВ. 22 октября. УНН. При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

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«По данным следствия, утром 22 октября 2022 года, вооруженные силы рф, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, совершили ракетный обстрел объекта энергообеспечения в Одесском районе. В результате обстрела трое работников предприятия получили множественные ранения, они госпитализированы в больницу.

Любые военные объекты рядом отсутствуют. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления СБУ в Одесской области», – говорится в сообщении.

Напомним

В результате ракетного обстрела произошло попадание двух крылатых ракет в объект критической инфраструктуры Одесского района, три человека пострадали.