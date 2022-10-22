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США планируют продажу еще 14 млн баррелей нефти из стратегического резерва для урегулирования цен на топливо

США планируют продажу еще 14 млн баррелей нефти из стратегического резерва для урегулирования цен на топливо

Домкрат в США

Источник: Reuters

КИЕВ. 22 октября. УНН. Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена собирается продавать нефть из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены на топливо. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Как сообщается, соответствующее решение президента США ожидается на этой неделе в рамках ответа на войну России против Украины. Продажа даст возможность реализовать оставшиеся 14 млн баррелей от ранее объявленного и крупнейшего в истории выпуска из резерва в 180 млн баррелей, который начался в мае.

Администрация Байдена вела переговоры с нефтяными компаниями о продаже дополнительных 26 млн баррелей из продажи, утвержденной Конгрессом в 2023 финансовом году (который начался 1 октября).

Напомним

19 октября Президент США Джо Байден объявил о новом плане по укреплению энергетической безопасности США. В частности, Министерство энергетики планирует продать 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва для снижения цен на бензин в стране.

Источник: УНН
Теги: США, нефть, цены
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