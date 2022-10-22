СБУ напоминает о запрете обнародовать последствия ракетных атак

КИЕВ. 22 октября. УНН. Служба безопасности Украины напоминает о запрете снимать и обнародовать видео последствий попаданий вражеских ракет и дронов по военным объектам и гражданской критической инфраструктуре. Об этом информирует УНН.

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«Недавно Служба безопасности Украины задержала блогера, который снял на видео последствия попаданий ракет по объекту критической инфраструктуры и разместил его в своем телеграмм-канале для увеличения количества подписчиков. Видео подхватил телеграмм-канал, который имеет миллионную аудиторию и через 7 минут результаты обстрела уже были у российских пропагандистов», – говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что соцсети мониторят не только российские блогеры, но и кадровые военные. Враги учитывают информацию из открытых украинских источников при планировании своих действий. Поэтому запрещено снимать и обнародовать видео последствий попаданий вражеских ракет и дронов по военным объектам и гражданской критической инфраструктуре. СБУ напоминает, что корректировка вражеского огня является преступлением и карается законом.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала блогера, который обнародовал в Telegram видео с последствиями обстрела Бурштынской ТЭС на Ивано-Франковщине.