Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
7800

СБУ напоминает о запрете обнародовать последствия ракетных атак

СБУ напоминает о запрете обнародовать последствия ракетных атак

КИЕВ. 22 октября. УНН. Служба безопасности Украины напоминает о запрете снимать и обнародовать видео последствий попаданий вражеских ракет и дронов по военным объектам и гражданской критической инфраструктуре. Об этом информирует УНН.

Цитата

«Недавно Служба безопасности Украины задержала блогера, который снял на видео последствия попаданий ракет по объекту критической инфраструктуры и разместил его в своем телеграмм-канале для увеличения количества подписчиков. Видео подхватил телеграмм-канал, который имеет миллионную аудиторию и через 7 минут результаты обстрела уже были у российских пропагандистов», – говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что соцсети мониторят не только российские блогеры, но и кадровые военные. Враги учитывают информацию из открытых украинских источников при планировании своих действий. Поэтому запрещено снимать и обнародовать видео последствий попаданий вражеских ракет и дронов по военным объектам и гражданской критической инфраструктуре. СБУ напоминает, что корректировка вражеского огня является преступлением и карается законом.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала блогера, который обнародовал в Telegram видео с последствиями обстрела Бурштынской ТЭС на Ивано-Франковщине.

Источник: УНН
Теги: СБУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.