ВСУ отбили наступление россиян в Бахмуте, Озаряновке и Отрадовке в Донецкой области, - Генштаб

КИЕВ. 22 октября. УНН. Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке сообщил, что военнослужащие Украины отбили наступление российской оккупационной армии в Бахмуте, Озаряновке и Одрадовке в Донецкой области, передает УНН.

Детали

Продолжаются 241 сутки российского вторжения в Украину.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Цитата

“За текущие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Озаряновка и Одрадовка Донецкой области”, — говорится в сообщении.

Напомним

Этой ночью россияне продолжали обстреливать область вдоль всей линии соприкосновения в Донецкой области, от Угледарской до Лиманской громады.