Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
6750

ВСУ отбили наступление россиян в Бахмуте, Озаряновке и Отрадовке в Донецкой области, - Генштаб

ВСУ отбили наступление россиян в Бахмуте, Озаряновке и Отрадовке в Донецкой области, - Генштаб

КИЕВ. 22 октября. УНН. Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке сообщил, что военнослужащие Украины отбили наступление российской оккупационной армии в Бахмуте, Озаряновке и Одрадовке в Донецкой области, передает УНН.

Детали

Продолжаются 241 сутки российского вторжения в Украину.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Цитата

“За текущие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Озаряновка и Одрадовка Донецкой области”, — говорится в сообщении.

Напомним

Этой ночью россияне продолжали обстреливать область вдоль всей линии соприкосновения в Донецкой области, от Угледарской до Лиманской громады.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, война, война с Россией, наступление
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.