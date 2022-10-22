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Оккупанты сегодня нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 "шахидов"

Оккупанты сегодня нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 "шахидов"

КИЕВ. 22 октября. УНН. Генштаб в вечернем обращении сообщил, что оккупанты нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 ударных БпЛА иранского производства “Shahed-136”, передает УНН.

Детали

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии соприкосновения и ведет воздушную разведку. Противник снова прибег к массированному обстрелу критической инфраструктуры и помещений гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Цитата

“В течение текущих суток оккупанты нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 ударных БПЛА иранского производства “Shahed-136”. 20 крылатых ракет и 11 БПЛА нашим защитникам удалось сбить”, — говорится в сообщении.

Вражеским ударам подверглись объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.

Напомним

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Источник: УНН
Теги: Генштаб, ракета, война, война с Россией, беспилотники
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