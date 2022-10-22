Россияне продолжают покидать временно оккупированную территорию Херсонской области, - Генштаб

КИЕВ. 22 октября. УНН. Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке сообщил, что отдельные подразделения российских оккупационных войск продолжают покидать временно оккупированную территорию Херсонской области, передает УНН

Детали

Как сообщается, отдельные подразделения российских оккупационных войск продолжают покидать временно оккупированную территорию Херсонской области. При этом, участились случаи мародерства и грабежей местных жителей.

По имеющейся информации, противник полностью оставил населенные пункты Чаривне и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал.

Увеличилось количество случаев мародерства и противоправных действий в городе Херсон. Оккупанты изымают у местного населения автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы в районе Антоновского моста.

Напомним

ВСУ отбили наступление россиян в Бахмуте, Озаряновке и Отрадовке в Донецкой области.