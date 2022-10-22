От обстрелов в Луцке пострадало 12 домов, в 7 домах повреждена кровля

КИЕВ. 22 октября. УНН. Городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил о последствиях обстрелов в Волынской области за 22 октября. Всего пострадало 12 домов, в 7 домах повреждена кровля, передает УНН.

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“Работаем над восстановлением поврежденных обломками ракеты и ударной волной частных домов жителей нашего города. Всего пострадало 12 домов, в 7 домах повреждена кровля”, — говорится в сообщении.

Как отметил Полищук, кровли отремонтируют, а окна закажут новые.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, мэр Луцка информировал о возобновлении работы всех насосных станций в городе. Работы должны были продолжаться час.