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От обстрелов в Луцке пострадало 12 домов, в 7 домах повреждена кровля

От обстрелов в Луцке пострадало 12 домов, в 7 домах повреждена кровля

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КИЕВ. 22 октября. УНН. Городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил о последствиях обстрелов в Волынской области за 22 октября. Всего пострадало 12 домов, в 7 домах повреждена кровля, передает УНН.

Цитата

“Работаем над восстановлением поврежденных обломками ракеты и ударной волной частных домов жителей нашего города. Всего пострадало 12 домов, в 7 домах повреждена кровля”, — говорится в сообщении.

Как отметил Полищук, кровли отремонтируют, а окна закажут новые.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, мэр Луцка информировал о возобновлении работы всех насосных станций в городе. Работы должны были продолжаться час.

Источник: УНН
Теги: Луцк и Волынь, восстановление, обстрелы
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