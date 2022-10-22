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Оккупанты обстреляли 11 раз приграничные районы Сумской области

Оккупанты обстреляли 11 раз приграничные районы Сумской области

КИЕВ. 22 октября. УНН. Оперативное командование "Север" сообщило, что вечером оккупанты обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области, пишет УНН.

Детали

К вечеру в субботу армия оккупантов попала из артиллерии по приграничью Сумской области.

С 19:33 до 19:42 зафиксировали 11 приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Волковка.

Цитата

“Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала”, — говорится в сообщении.

Напомним

Днем над Черниговской и Сумской областями силы противовоздушной обороны и военно-воздушные сил избили две ракеты врага.

Источник: УНН
Теги: Сумы и Сумская область, обстрелы
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