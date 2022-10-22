Новости: Война
22 октября 2022, 21:19 • Юрий Свиридюк • 6240
Оккупанты обстреляли 11 раз приграничные районы Сумской области
КИЕВ. 22 октября. УНН. Оперативное командование "Север" сообщило, что вечером оккупанты обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области, пишет УНН.
Детали
К вечеру в субботу армия оккупантов попала из артиллерии по приграничью Сумской области.
С 19:33 до 19:42 зафиксировали 11 приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Волковка.
Цитата
“Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала”, — говорится в сообщении.
Напомним
Днем над Черниговской и Сумской областями силы противовоздушной обороны и военно-воздушные сил избили две ракеты врага.
Источник: УНН
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