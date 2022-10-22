Оккупанты обстреляли 11 раз приграничные районы Сумской области

КИЕВ. 22 октября. УНН. Оперативное командование "Север" сообщило, что вечером оккупанты обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области, пишет УНН.

Детали

К вечеру в субботу армия оккупантов попала из артиллерии по приграничью Сумской области.

С 19:33 до 19:42 зафиксировали 11 приходов, вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Волковка.

Цитата

“Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала”, — говорится в сообщении.

Напомним

Днем над Черниговской и Сумской областями силы противовоздушной обороны и военно-воздушные сил избили две ракеты врага.