По всей Украине обезвредили уже более 251 тысячи взрывоопасных предметов

КИЕВ. 22 октября. УНН. Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщил, что на всей территории Украины обезвредили уже более чем 251 тысячу взрывоопасных предметов, пишет УНН.

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“Донецкая область. Лиман, Святогорск… Наши ребята на освобожденных территориях восстанавливают инфраструктуру, помогают населению и разминируют города и коммуникации”, — сказал Крук.

“С начала войны на всей территории Украины обезврежено более 251 тысячи взрывоопасных предметов”, — говорится в сообщении.

Напомним

ВСУ отбили наступление россиян в Бахмуте, Озаряновке и Отрадовке в Донецкой области.