В результате обстрела Никополя пострадали четыре человека: один человек в тяжелом состоянии

КИЕВ. 22 октября. УНН. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о пострадавших в результате обеденного обстрела Никополя, передает УНН.

Детали

По уточненной информации, в результате сегодняшнего обстрела оккупантами Червоногригорьевской громады, что в Никопольском районе, четыре человека получили ранения. Это двое мужчин 68 и 73 лет, девушка 19 лет и 69-летняя женщина. У всех осколочные поражения. Трое из пострадавших в больнице, один человек – в тяжелом состоянии.

Повреждены пять жилых домов, хозяйственные постройки, газопровод.

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“Оккупанты продолжают бить по энергетической инфраструктуре Украины. Сегодня в Днепропетровской области начались стабилизационные отключения согласно графику, в некоторых громадах сейчас нет света”, — добавил Лукашук.

Напомним

После обеда россияне снова обстреляли Никопольский район. Ударили из РСЗО по Червоногригорьевской громаде.