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Оккупанты обстреляли Волчанск Харьковской области из артиллерии: повреждены авто, инфраструктура и дома

Оккупанты обстреляли Волчанск Харьковской области из артиллерии: повреждены авто, инфраструктура и дома

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КИЕВ. 22 октября. УНН. Полиция в Харьковской области сообщила, что оккупанты обстреляли Волчанск. Изуродованными остались дома, авто и инфраструктура, обошлось без жертв среди людей, передает УНН.

Детали

22 октября военные рф осуществили массированный артиллерийский обстрел города Волчанск в Харьковской области.

Повреждены два частных дома, автомобиль, инфраструктурные объекты. Пострадавших нет.

Сотрудники полиции зафиксировали факт вооруженной агрессии и собрали вещественные доказательства. Предварительно установлено, что обстрел осуществлялся из оружия 152 калибра.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по статье “О нарушении законов и обычаев войны” УКУ.

Напомним

Под вечер в субботу армия оккупантов попала из артиллерии по пограничью Сумской области.

Источник: УНН
Теги: обстрелы, разрушение, Харьков и Харьковская область
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