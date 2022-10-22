КИЕВ. 22 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский рассказал о ситуации с восстановлением электроснабжения в регионах Украины, информирует УНН.

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“На части территории нашего государства, где электричество было отключено вследствие сегодняшнего удара, уже удалось восстановить энергоснабжение”, — сказал Президент.

Как отметил Зеленский, частично электроэнергию восстановили в Одесской и Хмельницкой областях; в Ровенской – большинство восстановили.

“Есть положительные отчеты и из других областей. Но во многих городах, во многих районах восстановительные работы еще продолжаются. Стараемся как можно быстрее вернуть людям свет.

И даже сейчас – частично в темноте – жизнь в нашем государстве, в нашей Украине, все равно цивилизованная. В отличие от россии, которая несет нам этот террор. У них там и с электричеством все равно дикость, как в древние времена. Только дикари могут нести такое зло миру”, — добавил Глава государства.

Напомним

В результате ракетного обстрела произошло попадание двух крылатых ракет в объект критической инфраструктуры Одесского района, три человека пострадали.

Мэр Луцка сообщил, что атакованный тремя вражескими ракетами объект энергетики в городе фактически уничтожен.