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Дорожная карта индивидуальных санкций: Президент о подготовке санкций для пропагандистов и сторонников Кремля

Дорожная карта индивидуальных санкций: Президент о подготовке санкций для пропагандистов и сторонников Кремля

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 22 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил о подготовке индивидуальных санкций для пропагандистов и сторонников Кремля, информирует УНН.

Цитата

“Готовим почву для того, чтобы распространить мировую санкционную политику на всех российских пропагандистов, так называемых лидеров мнений и представителей шоу-бизнеса, которые поддерживают или оправдывают террор”, — заявил Президент.

Детали

Международная рабочая группа по вопросам санкций против страны-агрессора, которую возглавляют Майкл Макфол и Андрей Ермак, подготовила Дорожную карту индивидуальных санкций. Подготовила базовый перечень всех тех, кто причастен к распространению нарративов, без которых российский террор невозможен.

“Также различные российские информационщики и звезды вовлечены в оправдание преступной попытки аннексии нашей территории и мобилизации на войну против нас, против Украины. Абсолютно все такие лица должны получить полный пакет индивидуальных санкций, чтобы вообще ничего не могли делать в мире. Работаем над этим”, – добавил Зеленский.

Напомним

В Украине ввели санкции против ряда звезд - как российских, так и украинских. В списке оказались Ани Лорак, Таисия Повалий, Регина Тодоренко, Анна Седокова и другие украинские и российские звезды.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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