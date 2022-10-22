Украинская авиация за сутки уничтожила в небе два российских "аллигатора"

КИЕВ. 22 октября. УНН. Воздушные силы ВС Украины сообщили, что уничтожили два российских “аллигатора” за текущие сутки 22 октября, передает УНН.

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“22 октября около 16:00 зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Центр" на южном направлении уничтожен еще один за сегодня российский ударный вертолет Ка-52”, — говорится в сообщении.

Напомним

Генштаб в вечернем обращении сообщил, что оккупанты нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 ударных БпЛА иранского производства “Shahed-136”.