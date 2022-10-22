Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
3180

Украинская авиация за сутки уничтожила в небе два российских "аллигатора"

Украинская авиация за сутки уничтожила в небе два российских "аллигатора"

КИЕВ. 22 октября. УНН. Воздушные силы ВС Украины сообщили, что уничтожили два российских “аллигатора” за текущие сутки 22 октября, передает УНН.

Цитата

“22 октября около 16:00 зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Центр" на южном направлении уничтожен еще один за сегодня российский ударный вертолет Ка-52”, — говорится в сообщении.

Напомним

Генштаб в вечернем обращении сообщил, что оккупанты нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 ударных БпЛА иранского производства “Shahed-136”.

Источник: УНН
Теги: война, война с Россией, Воздушные силы ВСУ, вертолет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.