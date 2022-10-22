КИЕВ. 22 октября. УНН. Во время интервью канадским каналам CTV и CBC Владимир Зеленский заявил, что власти Ирана врут, когда уверяют, что не поставляют дроны для россии, передает УНН.

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“Я не доверяю руководству Ирана. Не доверяю лично, их словам”, — заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что наша страна получала информацию о том, что Иран поставляет дроны в рф, от своей разведки и стран-партнеров. Однако Иран уверял, что такая информация не соответствует действительности.

“Мы сейчас видим сотни ударов по Украине, по гражданской инфраструктуре, объектам энергетики — просто для того, чтобы люди не пережили эту зиму... О каком доверии говорить? Иран поставляет им дроны. Поставляет им убийства украинцев. Это их договоренности за деньги. Кровавые деньги, которые Иран зарабатывает», — сказал президент.

Он добавил, что известно о договоренности между Ираном и россией о передаче тысячи дронов, а сейчас уже передали сотни беспилотников.

Напомним

Российские оккупационные войска за сегодня запустили по Украине более 16 ударных БпЛА иранского производства “Shahed-136”.