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Зеленский заявил, что власти Ирана врут, когда уверяют, что не поставляют дроны для россии

Зеленский заявил, что власти Ирана врут, когда уверяют, что не поставляют дроны для россии

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 22 октября. УНН. Во время интервью канадским каналам CTV и CBC Владимир Зеленский заявил, что власти Ирана врут, когда уверяют, что не поставляют дроны для россии, передает УНН.

Цитата

“Я не доверяю руководству Ирана. Не доверяю лично, их словам”, — заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что наша страна получала информацию о том, что Иран поставляет дроны в рф, от своей разведки и стран-партнеров. Однако Иран уверял, что такая информация не соответствует действительности.

“Мы сейчас видим сотни ударов по Украине, по гражданской инфраструктуре, объектам энергетики — просто для того, чтобы люди не пережили эту зиму... О каком доверии говорить? Иран поставляет им дроны. Поставляет им убийства украинцев. Это их договоренности за деньги. Кровавые деньги, которые Иран зарабатывает», — сказал президент.

Он добавил, что известно о договоренности между Ираном и россией о передаче тысячи дронов, а сейчас уже передали сотни беспилотников.

Напомним

Российские оккупационные войска за сегодня запустили по Украине более 16 ударных БпЛА иранского производства “Shahed-136”.

Источник: УНН
Теги: Россия, война, Иран, беспилотники

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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