Оккупанты обстреляли 6 громад Сумской области за сутки

КИЕВ. 23 октября. УНН. Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах в области. Оккупанты обстреляли 6 громад области, передает УНН.

Детали

За день было 143 «прихода» по общинам Сумщины. Из них: 7 минометных обстрелов, всего 72 прихода, 2 артиллерийских, 31 приход и 1 - из реактивных систем залпового огня "Град", 40 приходов.

Под обстрелы попало 6 громад области: Эсманская, Юнаковская, Шалыгинская, Белопольская, Путивльская, Середино-Будская и Нововладимировская громады.

В результате обстрела в одной из громад загорелся лес. К тому же 68-летняя женщина получила осколочные ранения, сейчас - в больнице.

Напомним

Вечером оккупанты обстреляли 11 раз приграничье территории Сумской области.