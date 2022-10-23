Новости: Война
23 октября 2022, 00:17 • Юрий Свиридюк • 5940
Оккупанты обстреляли 6 громад Сумской области за сутки
КИЕВ. 23 октября. УНН. Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах в области. Оккупанты обстреляли 6 громад области, передает УНН.
Детали
За день было 143 «прихода» по общинам Сумщины. Из них: 7 минометных обстрелов, всего 72 прихода, 2 артиллерийских, 31 приход и 1 - из реактивных систем залпового огня "Град", 40 приходов.
Под обстрелы попало 6 громад области: Эсманская, Юнаковская, Шалыгинская, Белопольская, Путивльская, Середино-Будская и Нововладимировская громады.
В результате обстрела в одной из громад загорелся лес. К тому же 68-летняя женщина получила осколочные ранения, сейчас - в больнице.
Напомним
Вечером оккупанты обстреляли 11 раз приграничье территории Сумской области.
Источник: УНН
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