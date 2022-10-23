КИЕВ. 23 октября. УНН. Губернатор Белгородской области в Telegram показал, как в области установили оборонительные сооружения, передает УНН.

Детали

В районах Белгородской области началась установка оборонительных сооружений, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков, опубликовав кадры с линиями защитных сооружений.

Напомним

В Белгородской области до 6 ноября продлили "желтый уровень террористической опасности".