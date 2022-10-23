Новости: Война
23 октября 2022, 00:38 • Юрий Свиридюк • 7380
В районах Белгородской области началась установка оборонительных сооружений
КИЕВ. 23 октября. УНН. Губернатор Белгородской области в Telegram показал, как в области установили оборонительные сооружения, передает УНН.
Детали
В районах Белгородской области началась установка оборонительных сооружений, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков, опубликовав кадры с линиями защитных сооружений.
Напомним
В Белгородской области до 6 ноября продлили "желтый уровень террористической опасности".
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram