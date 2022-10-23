КИЕВ. 23 октября. УНН. Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает УНН.

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“Я ценю, что Антонио Таяни провел свой первый телефонный разговор на посту министра иностранных дел Италии со мной. Четкий сигнал приоритетов нового правительства. Пожелал ему всех успехов и подчеркнул: безусловным приоритетом сейчас является быстрое предоставление Украине систем противовоздушной обороны”, — написал Кулеба.

Напомним

После российских утренних ударов по объектам энергетической инфраструктуры министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников не медлить с предоставлением Украине систем противовоздушной обороны.