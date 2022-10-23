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Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Италии

Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Италии

КИЕВ. 23 октября. УНН. Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает УНН.

Цитата

“Я ценю, что Антонио Таяни провел свой первый телефонный разговор на посту министра иностранных дел Италии со мной. Четкий сигнал приоритетов нового правительства. Пожелал ему всех успехов и подчеркнул: безусловным приоритетом сейчас является быстрое предоставление Украине систем противовоздушной обороны”, — написал Кулеба.

Напомним

После российских утренних ударов по объектам энергетической инфраструктуры министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников не медлить с предоставлением Украине систем противовоздушной обороны.

Источник: УНН
Теги: ПВО, Украина, Италия
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