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Украина вышла в финальную часть Евро-2023 по футзалу среди женщин

Украина вышла в финальную часть Евро-2023 по футзалу среди женщин
Источник: Getty Images

КИЕВ. 23 октября. УНН. Украина вышла в финальную часть Евро-2023 по футзалу среди женщин. В последнем туре отбора Украина сыграла вничью с Польшей и удержала первое место в группе, информирует УНН.

Детали

Украина подходила к последнему туру в статусе лидера группы: сине-желтые выиграли два матча, имели преимущество в 3 очка над Нидерландами и Польшей. В последнем матче украинки играли с хозяйками отбора, сборной Польши.

На последнем Евро Украина выиграла «бронзу».

Турнирная таблица

Украина - 7 очков (2 матча), 11:4 (разница голов)
Нидерланды - 6 (3), 5:6
Польша - 4 (3), 4:3
Хорватия - 0 (3), 1:8

Напомним

Украинская сборная завоевала 16 медалей на чемпионате мира по грепплингу в испанском городе Понтеведра.

Источник: УНН
Теги: спорт
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