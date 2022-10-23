Новости: Спорт
23 октября 2022, 01:15 • Юрий Свиридюк • 1815
Украина вышла в финальную часть Евро-2023 по футзалу среди женщин
Источник: Getty Images
КИЕВ. 23 октября. УНН. Украина вышла в финальную часть Евро-2023 по футзалу среди женщин. В последнем туре отбора Украина сыграла вничью с Польшей и удержала первое место в группе, информирует УНН.
Детали
Украина подходила к последнему туру в статусе лидера группы: сине-желтые выиграли два матча, имели преимущество в 3 очка над Нидерландами и Польшей. В последнем матче украинки играли с хозяйками отбора, сборной Польши.
На последнем Евро Украина выиграла «бронзу».
Турнирная таблица
Украина - 7 очков (2 матча), 11:4 (разница голов)
Нидерланды - 6 (3), 5:6
Польша - 4 (3), 4:3
Хорватия - 0 (3), 1:8
Напомним
Украинская сборная завоевала 16 медалей на чемпионате мира по грепплингу в испанском городе Понтеведра.
Источник: УНН
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