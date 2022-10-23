Новости: Война
23 октября 2022, 01:40 • Юрий Свиридюк • 8295
В Кременчуге сообщают о взрывах
КИЕВ. 23 октября. УНН. Мэр города Кременчуг Виталий Малецкий сообщил, что в городе слышны звуки, похожие на взрывы. К тому же о таких звуках информируют в местных Telegram-каналах, передает УНН.
Детали
“Был слышен звук, похожий на взрыв! Объявлена воздушная тревога! Прошу всех находиться в укрытиях!“ — говорится в сообщении.
Ранее
10 октября в Кременчугском районе Полтавской области сбили две вражеские ракеты. Как информировал глава ОГА Дмитрий Лунин, из-за падения обломков одной из российских ракет пострадали три человека.
Источник: УНН
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