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В Кременчуге сообщают о взрывах

В Кременчуге сообщают о взрывах

КИЕВ. 23 октября. УНН. Мэр города Кременчуг Виталий Малецкий сообщил, что в городе слышны звуки, похожие на взрывы. К тому же о таких звуках информируют в местных Telegram-каналах, передает УНН.

Детали

“Был слышен звук, похожий на взрыв! Объявлена воздушная тревога! Прошу всех находиться в укрытиях!“ — говорится в сообщении.

Ранее

10 октября в Кременчугском районе Полтавской области сбили две вражеские ракеты. Как информировал глава ОГА Дмитрий Лунин, из-за падения обломков одной из российских ракет пострадали три человека.

Источник: УНН
Теги: взрывы, Кременчуг
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