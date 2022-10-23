СБУ задержала экс-нардепа, владельца "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева: подозревают в госизмене

КИЕВ. 23 октября. УНН. Служба безопасности Украины 22 октября задержала экс-нардепа, президента “Мотор Сич” Вячеслава Богуслаева. Мужчину подозревают в коллаборационизме и обвиняют в госсовете, пишет УНН.

Детали

Богуслаева подозревают в работе на россию – не только поставлял детали к самолетам и вертолетам, которые сейчас бомбардируют Украину, но и прямо работал на путинские спецслужбы. Его уже задержали за коллаборационизм и пособничество рф.

Сейчас конвой с подозреваемым движется в Киев.

ПАО "Мотор Сич" — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Расположено в Запорожье. Поставляет продукцию в более чем 100 стран мира.

Напомним

Бывшему народному депутату Украины Александру Грановскому, которого считают организатором коррупционной схемы нанесения 93,3 млн грн ущерба АО "Одесский припортовый завод", сообщили о подозрении.