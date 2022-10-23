ВСУ на уничтожили почти 50 оккупанта 20 единиц военной техники

КИЕВ. 23 октября. УНН. Оперативное командование “Юг” сообщило, что военнослужащие Украины на юге Украины за последние сутки уничтожили почти 50 оккупанта 20 единиц военной техники, передает УНН.

Цитата

“Ориентировочные потери противника за сутки равны: 47 рашистов, 2 танка, реактивная система залпового огня “Град”, противотанковый ракетный комплекс, 16 единиц автобронетанковой техники и 4 склада с боеприпасами в Первомайском и Бериславском районах. Повреждена самоходная крупнокалиберная гаубица “Мста-С” и еще 3 единицы автобронетехники”, — говорится в сообщении.

Напомним

Воздушные силы ВС Украины сообщили, что уничтожили два российских “аллигатора” за предыдущие сутки.