В Перми взорвался пороховой завод, где изготавливали боеприпасы

КИЕВ. 23 октября. УНН. Российские СМИ сообщают о взрыве на пороховом заводе в Перми, где изготавливали боеприпасы на войну с Украиной, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в одном из цехов вспыхнул пожар на 20 метрах квадратных. Через час после пожара нашли тела двух погибших. Впоследствии сообщили, что под завалами находятся еще четыре человека.

На месте ЧП работали пожарные предприятия.

Как отметили в СМИ, Персидский пороховой завод работал в три смены, чтобы изготовить боеприпасы для войны.

Напомним

В районах Белгородской области началась установка оборонительных сооружений.