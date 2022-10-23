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В Черном море враг несколько уменьшил количество корабельной группировки - до 6 единиц

В Черном море враг несколько уменьшил количество корабельной группировки - до 6 единиц

КИЕВ. 23 октября. УНН. Оперативное командование “Юг” сообщило, что в Черном море враг несколько уменьшил количество корабельной группировки - до 6 единиц, передает УНН.

Детали

В штормовом Черном море 6 кораблей вражеского флота продолжают маневры вдоль побережья Крыма. На дежурстве 2 больших десантных корабля и 2 ракетоносителя с 16-ю ракетами «Калибр» наготове.

Цитата

“Несмотря на уменьшение ракетоносителей, не время терять бдительность. Вполне вероятно применение вражеской авиации для пуска ракет, массированные удары дронов-камикадзе, в том числе и по критической инфраструктуре”, — идётся в сообщении.

Напомним

ВСУ на юге уничтожили около 50 оккупантов и 20 единиц военной техники врага.

Источник: УНН
Теги: война, Черноморский флот РФ
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