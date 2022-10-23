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В Херсоне оккупанты готовятся к уличным боям, — Гуменюк

В Херсоне оккупанты готовятся к уличным боям, — Гуменюк

КИЕВ. 23 октября. УНН. Руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Freedom сообщила, что в Херсоне оккупанты готовятся к уличным боям, передает УНН.

Цитата

"Оккупанты в Херсоне активно готовятся к проведению уличных боев. Они очень истерично оповещают население о приближении обстрелов ВСУ. Они готовятся провокационные сюжеты о том, как "люди в гражданском" в населенных пунктах, в зонах отдыха, в больницах страдают от тех самых "обстрелов", – сообщила Гуменюк.

Путинские захватчики также намерены использовать инструменты пропаганды, чтобы попытаться дискредитировать наши войска и призвала местных жителей не вестись на фейки и пропаганду россии.

Напомним

Оккупанты под видом “эвакуации” вывозят людей из Херсона. Дело дошло и до пленных и заключенных.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область, война с Россией
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