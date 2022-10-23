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Женская сборная Украины по борьбе завоевала 6 медалей на чемпионате мира в Испании

Женская сборная Украины по борьбе завоевала 6 медалей на чемпионате мира в Испании

КИЕВ. 23 октября. УНН. Женская сборная Украины завоевала 6 медалей на чемпионате мира по борьбе U23 в испанском городе Понтеведра и заняла третье место в командном зачете. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Детали

Украинские спортсменки завоевали шесть наград чемпионата среди которых одно “серебро” и 5 “бронз”:

- “Серебро”: Ирина Бондарь (до 62 кг).
- “Бронза”: Алина Грушина (до 57 кг), Соломия Винник (до 59 кг), Екатерина Зеленых (до 65 кг), Анастасия Алпеева (до 76 кг), Манола Скобельская (до 68 кг).

Напомним

Украина вышла в финальную часть Евро-2023 по футзалу среди женщин.

Источник: УНН
Теги: спорт, борьба
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