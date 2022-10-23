Испания разместит 14 истребителей в Болгарии и Румынии

КИЕВ. 23 октября. УНН. Испания заявила, что разместит 14 истребителей в Болгарии и Румынии, поскольку НАТО продолжает укреплять свой восточный фланг перед лицом агрессивных действий россии в регионе. Об этом информирует УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Этот шаг, объявленный Министерством обороны Испании 22 октября, следует за заявлением болгарского министра обороны Димитара Стоянова двумя днями ранее о том, что Мадрид намерен развернуть в своей стране до восьми самолетов.

Стоянов на пресс-конференции 20 октября сообщил, что испанские истребители Eurofighter, как ожидается, прибудут в Болгарию 1 ноября и будут выполнять операции по охране воздушного пространства вместе с ВВС Болгарии до 23 декабря.

Цитата

"Это еще одна миссия по усиленному воздушному патрулированию. Это будет совместное дежурство по безопасности воздушного пространства", - сказал Стоянов журналистам.

В своем сообщении Испания заявила, что развертывание восьми истребителей F18M и 130 военнослужащих военно-воздушных сил будет действовать в Румынии в период с декабря по март 2023 года в рамках стратегии НАТО «реагирования и сдерживания».

В заявлении Испании говорится, что радар дальнего воздушного наблюдения был размещен в Румынии с 17 октября и может оставаться там до конца июня 2023 года. Страна ранее отправила 12 истребителей в восточные члены НАТО Болгарию, Литву и Эстонию после вторжения россии в Украину в конце февраля.

Напомним

На следующей неделе Украина получит от Запада около 600 единиц энергетического оборудования.