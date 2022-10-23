В Херсоне почти полностью исчез интернет - NetBlocks

КИЕВ. 23 октября. УНН. Во временно оккупированном Херсоне почти полностью исчез интернет. Это стало известно из данных проекта NetBlocks, который отслеживает работу сети, передает УНН.

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“Текущие метрики показывают, что сети в Херсоне (Украина), которые были перенаправлены в россию через российско-крымского интернет-провайдера “Миранда”, отключились”, – говорится в сообщении.

Напомним

Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что в Херсоне оккупанты готовятся к уличным боям.

В то время оккупанты под видом “эвакуации” вывозят людей из Херсона. Дело дошло и до пленных и заключенных.