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В Херсоне почти полностью исчез интернет - NetBlocks

В Херсоне почти полностью исчез интернет - NetBlocks

КИЕВ. 23 октября. УНН. Во временно оккупированном Херсоне почти полностью исчез интернет. Это стало известно из данных проекта NetBlocks, который отслеживает работу сети, передает УНН.

Цитата

“Текущие метрики показывают, что сети в Херсоне (Украина), которые были перенаправлены в россию через российско-крымского интернет-провайдера “Миранда”, отключились”, – говорится в сообщении.

Напомним

Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что в Херсоне оккупанты готовятся к уличным боям.

В то время оккупанты под видом “эвакуации” вывозят людей из Херсона. Дело дошло и до пленных и заключенных.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, интернет
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