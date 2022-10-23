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Украинский стрелок получил "золото" и лицензию на чемпионате мира по пулевой стрельбе в Каире

Украинский стрелок получил "золото" и лицензию на чемпионате мира по пулевой стрельбе в Каире
Источник: НОК Украины

КИЕВ. 23 октября. УНН. Украинский стрелок Сергей Кулиш получил “золото” на чемпионате мира по пулевой стрельбе в Каире. К тому же спортсмен получил олимпийскую лицензию на Игры-2024 для Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Детали

29-летний черкащанин победил в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 метров.

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 впервые в карьере стал чемпионом мира. Для Сергея Кулиша это вторая медаль мирового первенства, первую, серебряную, он завоевал несколько дней назад в миксте в паре с Дарьей Тиховой.

Напомним

Женская сборная Украины завоевала 6 медалей на чемпионате мира по борьбе U23 в испанском городе Понтеведра и заняла третье место в командном зачете.

Источник: УНН
Теги: спорт, награды, стрельба
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