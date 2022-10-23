Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
4275

Белорусов и россиян не допустят к соревнованиям в лыжных видах спорта на сезон 2022/23

Белорусов и россиян не допустят к соревнованиям в лыжных видах спорта на сезон 2022/23

КИЕВ. 23 октября. УНН. Совет ФИС провел свое осеннее заседание в субботу, 22 октября в Зельдене (Австралия) и принял решение о не допуске россиян и белорусов к соревнованиям в лыжных видах спорта на сезон 2022/23, пишет УНН.

Цитата

“FIS Совет FIS решил, учитывая честность соревнований FIS и безопасность всех участников, а также в соответствии с рекомендациями МОК, продолжать свою политику не допускать российские и белорусские команды и спортсменов к участию во всех соревнованиях FIS”, — говорится в заявлении.

Как сообщил Эрик Носте, член совета FIS из Норвегии, запрет также распространяется на судей и технических делегатов - они тоже не будут допущены к стартам под эгидой FIS.

Напомним

Российских и белорусских спортсменов не хотят допустить к Европейским играм 2023 года в Польше. Об этом объявил президент объединения Олимпийских комитетов Европы Спирос Капралос.

Источник: УНН
Теги: спорт, Россия, Беларусь, запрет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.