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Количество попыток нелегального въезда из Мексики в США выросло, чем когда-либо

Количество попыток нелегального въезда из Мексики в США выросло, чем когда-либо
Источник: DPA

КИЕВ. 22 октября. УНН. Ежегодно пограничники предотвращают незаконное пересечение границы США миллионами людей. Во времена президента США Джо Байдена это количество выросло более чем вдвое. За последний год было задержано более 2 млн нелегалов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Zeit.

Детали

В США пограничники не пускают людей из Мексики от нелегального въезда в страну, чем когда-либо прежде. По данным Национального таможенного и пограничного агентства, за 12 месяцев, закончившихся в сентябре, 2,38 миллиона человек были остановлены при попытке пересечь границу между Мексикой и Соединенными Штатами без разрешения.

Это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда пограничники сорвали 1,73 миллиона попыток миграции.

Это число более чем вдвое больше, чем во времена пребывания на посту бывшего президента США Дональда Трампа. Только в сентябре силы безопасности не пустили в Соединенные Штаты более 227 500 мигрантов без документов.

Действующий президент США Джо Байден, вступая в должность, пообещал, что отменит ограничительные иммиграционные законы, введенные его предшественником Дональдом Трампом. В августе его администрация отменила указ Трампа, который отправлял искателей убежища из Южной и Центральной Америки обратно в транзитную страну Мексику, пока не будут решены процедуры предоставления убежища.

Количество людей, желающих иммигрировать, также так велико из-за экономического и политического кризиса во многих странах Латинской Америки. Более трети мигрантов, перехваченных на границе США в сентябре, были из Венесуэлы, Никарагуа и Кубы.

Напомним

Amnesty International обвиняет Латвию в жестоком обращении с мигрантами на границе с Беларусью.

Источник: УНН
Теги: США, мигранты, Мексика
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