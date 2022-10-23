Новости: Общество
23 октября 2022, 05:17 • Юрий Свиридюк • 5040
"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 23 октября
КИЕВ. 23 октября. УНН. Укрзализныця сообщила об эвакуационном поезде, который будет курсировать от Покровска до Львова. Об этом сообщила пресс-служба общества, передает УНН.
Детали
Эвакуационный поезд на 23 октября отправится сегодня в 16:30 из Покровска и прибудет во Львов. Поезд также сделает остановку в Днепре.
• 234/233 “Покровск — Днепр — Львов”
В “Укрзализныце” добавили, что время отправления может варьироваться. Также отметили, что поезда могут опаздывать из-за обстрелов в определенных регионах.
Напомним
С 14 октября возобновили железнодорожное сообщение между Киевом и Краматорском Донецкой области.
Источник: УНН
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