Российские войска продолжают покидать позиции на Херсонщине, - ISW

КИЕВ. 23 октября. УНН. Американский институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские силы продолжают отступать с запада Херсонской области и готовятся к обороне админцентра, передает УНН.

Детали

По данным украинского генштаба, российские военные покинули села Чаровное и Чкалово, а из города Берислав эвакуировались офицеры и медики. Херсон покинуло большинство оставшихся там жителей.

В сводке отмечается, что российские войска готовятся к сдерживающим действиям: глава оккупационной администрации Новой Каховки в субботу заявил, что на Каховском водохранилище увеличили сброс воды на случай разрушения плотины Новокаховской ГЭС. ISW ранее неоднократно указывал, что российские военные во время отступления могут взорвать плотину ГЭС, что приведет к затоплению значительной части региона.

В субботу оккупационные власти приказали всем жителям Херсона покинуть город – "из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак". Аналитики института отмечают, что оставляя захваченные территории, россия стремится оставить их без населения, что в долгосрочной перспективе пагубно скажется на социальном и экономическом потенциале районов, которые будут освобождены Украиной.

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Кроме того, эксперты института пишут, что российские массированные удары по объектам украинской энергетики, которые продолжаются уже две недели, вряд ли скажутся на воле украинцев к победе, но в экономическом и гуманитарном смысле представляют угрозу, учитывая наступление холодов.

Напомним

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что в Херсоне оккупанты готовятся к уличным боям.